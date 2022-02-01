شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق إلزامية «الجرعة التنشيطية» لدخول كافة المنشآت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخل قرار اشتراط تلقي الجرعة التنشيطية، لاستمرار ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا» لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة حيز التنفيذ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فبعد انتهاء الجهات المعنية من المرحلة الأولى من منع دخول المنشآت ممن لم يتلقوا جرعتين في أكتوبر عام 2021، بدأ اليوم تطبيق الإجراء ذاته مع من لم يتلق الجرعة الثالثة.

ورصدت ”الخليج 365” تطبيق اشتراطات التحصين للدخول المنشآت، ‫حفاظا على سلامة المجتمع من فيروس كورونا، وذكر عدد من المتسوقين أن «الاستجابة عالية، ولله الحمد، بين المتسوقين لتطبيق اشتراطات التحصين للدخول إلى المجمعات التجارية والأسواق؛ ما يدل على ارتفاع الوعي بأهمية أخذ اللقاح للوقاية من فيروس كورونا لسلامة الجميع»، وهذا الإجراء يسري على من مضى على تلقيهم الجرعة الثانية ثمانية أشهر أو أكثر، للفئات العمرية من 18 عاما فأكثر، إذ سيمنع المتخلفون عن أخذ اللقاح من دخول المنشآت الحكومية والخاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، إضافة إلى منع السفر سواء بالطائرات أو وسائل النقل العام وكافة النشاطات التجارية والترفيهية والرياضية، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح لأسباب صحية أو غيرها وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت وجوب تلقي الجرعة التنشيطية لاستمرار ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا»، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاما فأكثر، ويأتي ذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية من أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات «كوفيد 19» لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع، وخصوصا سلالاته المتحورة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة، وأشارت إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الأوضاع الوبائية.

الإجراء سيمنع المتخلفين عن أخذ اللقاح من دخول التجمعات والأسواق