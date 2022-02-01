شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، غدا الأربعاء، زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد من المجلس، وذلك تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل بن عاكف الفايز.

وسيلتقي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في المملكة الأردنية، كما سيعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأعيان، ويلتقي رئيس مجلس النواب الأردني، وذلك لبحث العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل دعمها بما يخدم المصالح المشتركة، والدفع بمجالات التعاون والعمل البرلماني والتنسيق المشترك بين مجلس الشورى ومجلسي الأعيان والنواب في الأردن، وتعزيز عمل لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات المتجذرة، وما تشهده من تنامٍ مستمر في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من قيادتي البلدين.