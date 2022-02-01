شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يطلع على أعمال أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس نظارة الوقف.

واطلع سموه خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف التي تضمنت حصر المباني والمنشآت داخل حدود أراضي الوقف وتنفيذ برنامج حماية لها من التعديات، كما تطرق إلى الخطط المستقبلية، وعدد من الموضوعات.

واستعرض المجلس آخر المستجدات الخاصة بأملاك الوقف في عدد من المحافظات، كما جرت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.