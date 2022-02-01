شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نظيره النمساوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، أمس، بوزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.