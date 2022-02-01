شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مذكرة تعاون مشترك مع أوقاف صالح الراجحي، في مقر المركز بالرياض أمس، لتعزيز التنسيق والتعاون الثنائي بين الجانبين في عدة مجالات، حيث وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، والأمين العام لإدارة أوقاف صالح بن عبدالعزيز الراجحي عبدالسلام بن صالح الراجحي.

وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون بين الجانبين للقيام بالأدوار المنوطة بكل جانب بشكل دوري ومنتظم، ودعم تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والخيرية خارج المملكة، والتعاون في تطوير الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإغاثية، وتبادل الزيارات والخبرات ونقل المعرفة وفق آليات كل جهة، وتبادل التقارير والإحصاءات والمطبوعات والمنشورات والدراسات كلما أمكن.

وتأتي هذه المذكرة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تحث على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية.