شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 3233 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2022م، من انتزاع 3.233 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 101 لغم مضاد للأفراد، و2.302 لغم مضاد للدبابات، و516 ذخيرة غير متفجرة، و314 عبوة ناسفة.

ونزع 48 لغما مضادا للأفراد و7 ألغام مضادة للدبابات، و33 عبوة ناسفة في محافظة عدن، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، وتمكن فريق «مسام» من نزع 700 لغم مضاد للدبابات و77 عبوة ناسفة.