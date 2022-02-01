شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتفقد منفذ الربع الخالي الحدودي بين المملكة وعمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأخوه وزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي، أمس، منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، الذي تم افتتاحه خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ لسلطنة عمان شهر ديسمبر الماضي.

وأزاح الأمير عبدالعزيز بن سعود، والبوسعيدي، خلال الجولة التفقدية الستار عن اللوحتين التذكاريتين بهذه المناسبة، ثم تفقدا المرافق الخدمية في المنفذ، واطلعا على إجراءات العمل فيه، وآلية عمل الجهات المعنية.

ومن ثم شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود، والبوسعيدي، عرضًا مرئيًا عن المشروعات التي تنفذها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي، وأبرز الإحصائيات التي تم تحقيقها منذ تشغيل المنفذ.

رافق سموه خلال الزيارة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك م. سهيل أبانمي، ووكيل وزارة الداخلية د. هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الداخلية بالمملكة وعمان.