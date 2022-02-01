شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مسرعة أعمال لتنمية قطاع الأمن السيبراني بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مسرعة أعمال متخصصة في مجالات التقنيات التأسيسية والتقنيات الناشئة ذات الأولوية في مجالات الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة، وذلك ضمن مبادرات الهيئة لتفعيل منظومة الصناعة والابتكار المحلية للأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة أن المسرعة ستشكل أحد الممكنات المهمة لتحفيز منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني وستدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، كما تعزز الجهود المبذولة في مختلف المبادرات ضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، بما يسهم في تحفيز وتشجيع الابتكار وبناء منظومة وطنية لصناعة تقنيات الأمن السيبراني.