شكرا لقرائتكم خبر عن 412 عملية جراحية لمكافحة العمى في تشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة مندو بجمهورية تشاد، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة في 24 يناير 2022 م حتى يومها الخامس بتشخيص 3.115 مستفيدا، وإجراء 412 عملية جراحية متخصصة، وتقديم 2.547 وصفة طبية، وتوزيع 799 نظارة. وتأتي هذه الحملة امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة، ممثلة بالمركز في العديد من الدول حول العالم.