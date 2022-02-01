شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 فرصة عمل في 14 شركة باللقاء الوظيفي العاشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم اللقاء الوظيفي العاشر الذي عقد في المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء، واستمر لمدة يومين، بالتعاون مع الغرفة التجارية والمعهد الصناعي الثانوي الأول والقطاع العام، بحضور مدير إدارة الضمان الاجتماعي بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية محمد الحداد، ومدير مكتب الضمان الاجتماعي بالأحساء مقيم بن فهيد القحطاني، وشارك بالملتقى 14 شركة، بطرح ما يقارب 1000 وظيفة في عدد من التخصصات المهنية المختلفة.

وشهد الملتقى إقبالا كبيرا من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأبنائهم، ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتدادا لبرامج توظيف سابقة عقدها المعهد الثانوي الصناعي بالتعاون مع الغرفة التجارية، وتمكين الضمان الاجتماعي بالأحساء والقطاع الخاص، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية، وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية، ولتقديم الدعم للباحثين عن عمل، بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء الوطن من الوظائف في سوق العمل.