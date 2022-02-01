شكرا لقرائتكم خبر عن «أساسيات الموسيقى» في ختام ورشة فنون الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم قسم الموسيقى بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، الورشة التدريبية التي حملت عنوان «الموسيقي الصغير»، وذلك لمدة يومين للأطفال من سن ٩ إلى ١٤ سنة، وقدمتها خولة المنسف، وقدم في الدورة بعض الأساسيات المهمة في الموسيقى، وعزف مبدئي على النوتة، وتجربة بعض الأصوات المشاركة من الأطفال.

وأوضح المشرف على قسم الموسيقى بالجمعية الفنان محمد الحمد، أن الدورة مجانية وأهم أهدافها هو اكتشاف المواهب من الأطفال، قائلا: نسعى في الفترة المقبلة إلى تقديمهم على خشبة المسرح وأمام الجمهور.

وفي نهاية الورشة، كرم مدير الجمعية علي الغوينم، جميع المشاركين بالورشة، مقدما التهنئة لهم على نجاح البرنامج.