شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بر النعيرية يطلق «إن الله لا يصلح عمل المفسدين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مدير فرع جمعية البر بمحافظة النعيرية بدر الدوسري، بمكتبه، أعمال حملة «إن الله لا يصلح عمل المفسدين»، واستمع إلى شرح عن الحملة وأهدافها، من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النعيرية الشيخ مبارك بن محمد القحطاني، والتي تهدف إلى التوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب، وأهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي والتوعية بالرقية الشرعية والمخالفات التي تقع فيها.

وتعنى الحملة بإبراز جهود المملكة ودورها في توعية المجتمع، وتعزيز العقيدة الصحيحة، وحرص الرئاسة العامة وفروعها على إطلاق مبادراتها وأعمالها التوعوية النافعة المؤثرة، امتدادا لجهودها المختلفة في شتى المجالات العقدية والفكرية والأخلاقية.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية، المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين –أيدهما الله–.