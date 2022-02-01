علمت «دوت الخليج» بصدور موافقة مجلس الوزراء على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، وإلغاء الرسوم المفروضة سابقا لإصدار ترخيص العقيب لدى الجهات الحكومية. وجاء في نص قرار المجلس ما يلي: أولاً: إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1424 /‏ 6 /‏ 13. ثانياً: إلغـاء الـرسمين الـواردين في البنـد (أولا) مـن المرسوم الملكي رقم (م /‏ ٣٠) وتاريخ 14244 /‏ 6 /‏ 25، القاضي بـ «فرض رسـم قـدره (100) مائة ريـال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (50) خمسون ريالاً عند تجديده».



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | إلغاء رسوم تراخيص التعقيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.