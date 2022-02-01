اخبار السعوديه

عاجل | أشجار الشرقية تفوق الجنوب

0 نشر
0 تبليغ

فيما بلغ إجمالي عدد الأشجار المستزرعة ضمن حملة التشجير لنجعلها خضراء حتى نهاية 2020، نحو 4.966.118 مليون شجرة، تذيلت مناطق حائل والجوف والباحة ونجران، مناطق المملكة في عدد الأشجار المنزرعة ضمن الحملة، محققة معدلات أقل من 130 ألف شجرة، بينما تصدرت المنطقة الشرقية المناطق بمليون و669 ألف شجرة متفوقة على الرياض و4 مناطق جنوبية مجتمعة «الباحة، عسير، نجران، جازان».

التشجير حسب المناطق

الشرقية

1.66.9.390

الرياض

561.499

جازان

508.218

تبوك

381.900

مكة المكرمة

365.225

المدينة المنورة

361.960

القصيم

327.790

عسير

263.981

الحدود الشمالية

226.730

حائل

130.150

الجوف

86.175

الباحة

74.100

نجران

9.000

الإجمالي

4.966.118


كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | أشجار الشرقية تفوق الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا