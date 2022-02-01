عاجل | أشجار الشرقية تفوق الجنوب

فيما بلغ إجمالي عدد الأشجار المستزرعة ضمن حملة التشجير لنجعلها خضراء حتى نهاية 2020، نحو 4.966.118 مليون شجرة، تذيلت مناطق حائل والجوف والباحة ونجران، مناطق المملكة في عدد الأشجار المنزرعة ضمن الحملة، محققة معدلات أقل من 130 ألف شجرة، بينما تصدرت المنطقة الشرقية المناطق بمليون و669 ألف شجرة متفوقة على الرياض و4 مناطق جنوبية مجتمعة «الباحة، عسير، نجران، جازان».
التشجير حسب المناطق
الشرقية
1.66.9.390
الرياض
561.499
جازان
508.218
تبوك
381.900
مكة المكرمة
365.225
المدينة المنورة
361.960
القصيم
327.790
عسير
263.981
الحدود الشمالية
226.730
حائل
130.150
الجوف
86.175
الباحة
74.100
نجران
9.000
الإجمالي
4.966.118
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