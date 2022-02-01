عاجل | أشجار الشرقية تفوق الجنوب

فيما بلغ إجمالي عدد الأشجار المستزرعة ضمن حملة التشجير لنجعلها خضراء حتى نهاية 2020، نحو 4.966.118 مليون شجرة، تذيلت مناطق حائل والجوف والباحة ونجران، مناطق المملكة في عدد الأشجار المنزرعة ضمن الحملة، محققة معدلات أقل من 130 ألف شجرة، بينما تصدرت المنطقة الشرقية المناطق بمليون و669 ألف شجرة متفوقة على الرياض و4 مناطق جنوبية مجتمعة «الباحة، عسير، نجران، جازان». التشجير حسب المناطق الشرقية 1.66.9.390 الرياض 561.499 جازان 508.218 تبوك 381.900 مكة المكرمة 365.225 المدينة المنورة 361.960 القصيم 327.790 عسير 263.981 الحدود الشمالية 226.730 حائل 130.150 الجوف 86.175 الباحة 74.100 نجران 9.000 الإجمالي 4.966.118



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