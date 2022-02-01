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القبض على مواطن نقل 5 مخالفين

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن شرطة محافظة أحد المسارحة، قبضت على مواطن لنقله (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمركبته الخاصة داخل المحافظة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والنقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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