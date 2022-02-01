حالة ممطرة على 8 مناطق

توقع رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند أن تنشط الرياح السطحية الدافئة الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية، وقد تثير الغبار خاصة في المواقع المفتوحة (خارج المدن) في الوسط والغرب والشمال من السعودية، وأن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من عسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم والحدود الشمالية وشمالي الرياض والمنطقة الشرقية.

خفيفة وسريعة

وأضاف أنه في هذه الأيام يحدث أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وسيستمر حتى العشر الأخير من فبراير. وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة أو أكثر يوميا.

أما نائب رئيس اللجنة، الدكتور عبدالعزيز المسند، فيتوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة، يتوقع أن يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والقصيم والباحة وعسير وجازان تمتد ناحية محافظات شقراء والمحمل والدوادمي وعفيف والزلفي والمجمعة والقصيم وشمال الشرقية وشرق الشمالية يسبقه ارتفاع تدريجي في الحرارة.

زخات رعدية

ووضع موقع طقس العرب تصورا لحالة الطقس هذا الأسبوع إذ يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وسط وشرق المملكة لتصبح الأجواء معتدلة في عموم المناطق، بينما تبقى باردة نسبياً شمال المملكة، وهناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب المملكة تشمل مع ساعات الليل أجزاء من غرب وشمال منطقة الرياض إدارياً. واحتمالية لزخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من القصيم وشمال المنطقة الشرقية وشمال منطقة الرياض. وليلاً، تبقى الأجواء شديدة البرودة شمال المملكة وصولاً لحائل، بينما تكون باردة في باقي المناطق، واليوم هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب المملكة. واحتمالية لزخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المنطقة الشرقية. وليلاً، تكون الأجواء شديدة البرودة في أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، بينما تكون باردة في باقي المناطق. أما الأربعاء والخميس المقبلين، فالطقس مستقر في عموم المناطق مع رياح نشطة السرعة في أجزاء من شرق وجنوب المملكة، وعلى سواحل جدة وتبوك ورابغ تثير الغبار والأتربة.

وطقس الجمعة سيكون عبارة عن كتلة هوائية تقترب من شمال المنطقة وانخفاض متوقع لدرجات الحرارة. وسحب ركامية ماطرة في أجزاء من المنطقة الشمالية. ورياح سطحية نشطة في أجزاء واسعة من غرب وشمال ووسط المملكة. وغبار وأتربة مثارة بفعل نشط الرياح السطحية.