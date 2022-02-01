6 معايير لأولوية صيانة الطرق

وبينت الأمانة أن المعايير تتمثل في تقييم حالة الطرق من خلال أجهزة تقنية متقدمة ترصد جميع الملاحظات التي تتطلب الصيانة، ومراعاة مستوى الكثافة السكانية في الأحياء المحاذية للطريق، وتصنيف الطرق إلى رئيسة وفرعية، وتحديد حجم الحركة المرورية وكثافتها، والنظر في مدى اكتمال الخدمات، إلى جانب تصنيف المنطقة إن كانت سكنية أو صناعية.
وأشارت الأمانة إلى أنها تعمل وفق إستراتيجية واضحة ونظام محدد لإدارة وصيانة سفلتة الطرق، وفي ضوءه تضع البرامج اللازمة لمعالجتها، وتحدد مدد زمنية لإنجاز تنفيذ الأعمال فيها، ضمن إطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة، مع اتخاذ التدابير التي تحافظ على الطبقة الإسفلتية من أي تجاوزات قد تضر بها.
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