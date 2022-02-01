102 مهارة لتعزيز قدرات طلاب الابتدائية

يواصل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية برنامج «تعزيز المهارات الأساسية» الذي اعتمدته وزارة التعليم، بعد قرار إعادة الدراسة الحضورية، من خلال تعزيز 102 مهارة في مواد: اللغة العربية والرياضيات والعلوم بجميع الصفوف الدراسية، بما يسهم في دعم مسيرتهم التعليمية، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي، وتحفيز دافعية التعلّم لديهم، وتطوير قدراتهم، وكذلك تهيئتهم للمنافسات العالمية.

يعتمد «تعزيز المهارات الأساسية» على تأهيل جميع طلبة الصفوف الأولية والصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية عبر 32 مهارة ضمن مقرر مادة «لغتي»، و32 مهارة في مادة الرياضيات، و38 مهارة في مادة العلوم.

تدريب وتأهيل

تفاعل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مع معلميهم داخل الفصول الدراسية ضمن البرنامج، حيث يستخدم المعلمون والمعلمات أحدث الأدوات والأساليب في تدريب وتأهيل وتعليم المهارات القرائية والكتابية، ونطق ورسم وكتابة الحروف الهجائية والجمل القصيرة، وتدريبهم على قراءة النص وفهمه، إلى جانب التعامل مع الأعداد وقراءتها والمقارنة بينها، والتدريب على عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وغيرها، وكذلك دعم معرفتهم للأحياء والطبيعة من حولهم.

تفعيل الأنشطة

يركز المعلم داخل الفصل على دمج التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مع المهارات الأساسية اللازمة لتنمية قدراتهم الشخصية؛ لتجويد المخرجات التعليمية، وكذلك تطبيق وتفعيل الأنشطة الإثرائية ضمن هذا البرنامج، إلى جانب التعرّف على الفروق الفردية بينهم بإجراء اختبارات تشخيصية، لتصنيف الطلبة إلى 3 مستويات: دون المتوسط - متوسط - فوق المتوسط.