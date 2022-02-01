مبنى لمختبر المواد بنجران

أنهت أمانة منطقة نجران مبنى مختبر المواد بحي الفهد، وقال أمين منطقة نجران المهندس عبدالله عائض دلبوح، إن المشروع يهدف إلى إجراء جميع الاختبارات على المواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع للتأكد من جودة تلك المواد ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات وتحقيق الجودة المطلوبة في المشاريع.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب أن المشروع يقع في حي الفهد، ويضم مختبرات الخرسانة ومختبر التربة ومختبرات الأسفلت ومكاتب إدارية وغرف الكهرباء إضافة إلى مواقف سيارات.
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