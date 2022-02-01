أمير المدينة يشهد تأسيس مصنعين لتدريب الشباب والفتيات

شهد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، مراسم توقيع عقد اتفاق شراكة بين شركة نماء المنورة والشركة العربية للعطور والصناعات التحويلية المحدودة، لتأسيس مصنعين يتم من خلالهما تدريب شباب وفتيات المنطقة وتمويل مشاريعهم الخاصة ذات العلاقة بمجالات الصناعة. ووقع الاتفاقية من جانب نماء المنورة رئيس مجلس إدارة شركة نماء فوزان عبدالجواد، ومن جانب الشركة العربية للعطور والصناعات التحويلية رئيس مجلس الإدارة محمود قباني.

ويهدف عقد الشراكة الذي يمتد إلى 5 سنوات، إلى تأسيس مصنعين في المدينة المنورة، الأول بمسمى (مصنع العينية للعطور والصناعات التحويلية) ويختص باستخراج الزيوت العطرية من نباتات المدينة والمحلية وصناعة العطور والمنتجات الفندقية والمعقمات، فيما يُعنى المصنع الثاني (مصنع العينية للهدايا) في مجال الطباعة على الأقمشة والسجاد وصناعة الهدايا التذكارية وتدريب الشباب والشابات في مجالات التصنيع.

وتأتي الاتفاقية في إطار تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المحلية ودعم ريادة الأعمال الوطنية على مستوى المنطقة، واستثمار الميزة التنافسية للمنطقة من خلال تهيئة الفرص لدعم المبادرات والمشاريع التي تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في تعزيز وإنشاء الوظائف ودعم ريادة الأعمال بما يرفع دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتستهدف نماء المنورة تدريب أكثر من 400 من أبناء وبنات المدينة المنورة من خلال المشاريع التنموية الجديدة المقرر إنشاؤها في المدينة الصناعية، وتقديم الدعم الذي يشمل البرامج التمويلية للبدء بمشاريعهم الخاصة ذات العلاقة بمجالات الصناعة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.