جامعة أم القرى تنظم ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة

برعاية من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور أمير المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، ينطلق الملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة في 6 شعبان 1443 هـ، الموافق 9 مارس 2022، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، والذي سيشارك فيه العديد من أصحاب القرار والباحثين، لمناقشة وعرض الأبحاث والدراسات والمقترحات، وتبادل وجهات النظر من أجل تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى ضيوف الرحمن.

وأشار عميد معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الدكتور تركي العمرو، إلى أن «الدورة الحالية تأتي تحت شعار «التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة»، وستناقش أهم التحديات التي تواجه المنظومة». وأضاف «العمرو» أن التحديات التي واجهتها المنظومة مؤخرا، في ظل جائحة «كورونا»، لم يكن بالإمكان التعامل معها لولا الاهتمام الذي توليه الحكومة بالتحول الرقمي.

كما جاءت «رؤية المملكة 2030» مبشرة بهذا التوجه الطموح. لذا يهدف الملتقى إلى إبراز أهم التجارب والجهود المبذولة في التحول الرقمي، مع توفير الوعاء المناسب للنشر العلمي، بالإضافة إلى توفير بيئة علمية لتبادل التجارب والخبرات المستفادة. يعقد الملتقى سنويا بالتناوب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بتنظيم من جامعة أم القرى.

وقد أسهم طيلة دوراته العشرين الماضية في استقطاب الوزارات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب الباحثين والمهتمين بدراسات وأبحاث الحج والعمرة والزيارة، وذلك بهدف تطوير منظومة متكاملة ومستدامة ومتخصصة في مجال خدمة ضيوف الرحمن، تحقيقا للمقاصد الشرعية.