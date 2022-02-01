شكرا لقرائتكم خبر عن "الفضلي" يناقش مع سفير قطر التعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أمس الإثنين ، في مكتبه بمقر الوزارة، سعادة سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وتم خلال الاستقبال، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

وفي نهاية اللقاء سلم سعادة السفير رسالة من معالي وزير البلدية القطري لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.