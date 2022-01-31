شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة الخليجي» يشيد بالجهود الصحية البحرينية في التطعيمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد مجلس الصحة الخليجي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعية عن طريق تصميم (انفوجرافيك) بجهود وتخطيط النظام الصحي البحريني المتميز في التطعيمات.

ومن ضمن جهود الصحة البحرينية في مجال التطعيم أنها تخلصت في عام 2019 من الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة، كما بلغت نسبة تغطية التطعيمات الروتينية للأطفال، بالإضافة إلى فئات أخرى من المجتمع 97%.

وأضاف المجلس في بيانه انه منذ عام 1981 والبحرين خالية من الملاريا، حسب إعلان منظمة الصحة العالمية، وأردف المجلس أن البحرين تشارك في وضع خطة العمل الإقليمية لمكافحة الملاريا بين عامي 2021-2025.