شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية تحتفل بتخريج 1000 متدربة من برنامج التدريب القيادي للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخريج ألف متدربة من خريجات برنامج "التدريب والتوجيه القيادي للمرأة في المملكة"، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إذْ يهدف البرنامج إلى رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل؛ وذلك من خلال تقديم برنامج تدريبي مكثف من معهد "انسياد العالمي" لإثراء معرفتهن، وتدريبهن وتزويدهن بالمهارات التي تساعدهن على النجاح والارتقاء الوظيفي والوصول إلى المناصب القيادية العليا.

ويأتي برنامج التدريب والتوجيه القيادي للمرأة في إطار المبادرات الطموحة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وامتداداً للجهود التي تبذلها الوزارة لرفع نسبة مشاركتها في المناصب القيادية والمتوسطة في مختلف القطاعات، لتكون نموذجاً رائداً في خدمة الوطن، وتعزيز دورها للإسهام بفاعلية في دفع مسيرة التنمية الشاملة.

وكان للوزارة جهودٌ متعددة في تمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل، حتى وصل معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية إلى الأعلى تاريخيا بنسبة 34% حتى الربع الثالث لعام 2021م، وكذلك ارتفعت نسبة شغل المرأة المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6% في عام 2017م إلى 39% في الربع الثالث من عام 2021م، ما يعد مؤشرًا قياسية في تمكين المرأة في سوق العمل.

ويستهدف البرنامج جميع القطاعات الاقتصادية في مناطق المملكة كافة، حيث يتم قبول السيدات وفق اشتراطات محددة، وآلية ترشيح مقننة عن طريق أصحاب العمل للكوادر النسائية التي تتمتع بالسمات القيادية، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة لهذا البرنامج الذي يدعم إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة، وخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.

ويعد برنامج التدريب والتوجيه القيادي للمرأة أحد البرامج والمبادرات العديدة التي أطلقتها الوزارة لتمكين المرأة السعودية، ومن بينها: مبادرة " تشجيع العمل عن بُعد" لرفع نسب التوظيف للباحثين عن عمل، وخاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة، ومبادرة " تشجيع العمل المرن" لزيادة فرص العمل للسعوديين عن طريق تطوير قوانين شاملة للعمل المرن (بالساعة)، وتحفيز أصحاب الأعمال لتوفير عقود العمل المرن (بالساعة)؛ بالإضافة إلى مبادرة "قرة" لتوفير خدمات الرعاية لأطفال السيدات العاملات، وبرنامج "وصول" لتقديم خدمات النقل من وإلى العمل للسيدات العاملات بجودة عالية وتكلفة مناسبة، وبرنامج "دعم التوظيف لرفع المهارات"، فضلاً عن مبادرة " التعديلات على التشريعات والأنظمة فيما يخص تمكين المرأة" .