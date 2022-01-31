شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب كثيف وهطول أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات، بني حسن، والقرى، والمندق، وقلوه، والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراه ضباب كثيف أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسية إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.