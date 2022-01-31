شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن فضائل الصحابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الأثنين أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق ‫المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 3/7/ 1443هـ، للحديث عن بيان فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوقهم رضي الله عنهم، وذلك من خلال بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم بالأدلة من القرآن الكريم والسنة والمطهرة، وعقيدة أهل السنة والجماعة تجاههم، وذكر حقوق الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك محبتهم والدعاء لهم والترضي عنهم، وبيان أهمية الاطلاع على سيرهم، والسير على منهجهم رضي الله عنهم.

ويأتي تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن هذا الموضوع الهام في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية عبر منابرها الدعوية، في المساهمة في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وتذكيراً بفضل الصحابة رضوان الله عليهم على المسلمين أجمع، اتساقاً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة في مواكبة ما يهم المجتمع ويصلح شأنه.