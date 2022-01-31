شكرا لقرائتكم خبر استئناف أعمال الإزالة في قوز نكاسة مكة.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، استئناف أعمال الإزالة اليوم للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة «قوز النكاسة».

وبينت الهيئة أن المشروع يأتي‬ في إطار الحل المرتكز على البعدين الإنساني والمكاني المتضمن توفير السكن والدعم للمواطنين، عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتصحيح الوضع القانوني للفئات المستهدفة من المقيمين وتوفير الدعم الاجتماعي لهم.

من جهة أخرى في اجتماعها الثامن وضعت اللجنة التوجيهية الدائمة التابعة لمركز الإدارة الشاملة 8 حزم لمشاريع تنموية في قائمة الأولويات لدعمها من قبل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في المرحلة المقبلة، ابتداء من العام الجاري 2022م إلى 2027م.

وناقشت اللجنة مشروع استكمال الجسر المؤدي إلى الدائري الثالث بمنطقة أم الجود «شارع الضيافة»، الذي يسهم في تسهيل حركة المرور، للمتجهين إلى طريق المدينة المنورة، وفك الاختناقات المرورية في الأحياء والطرق المجاورة، خاصة في المنطقة الواقعة بين حيي الشهداء والزاهر.

واستعرضت اللجنة مراحل تنفيذ مشروع تقاطع الطريق الدائري الرابع مع حي الإسكان، وبحثت الأسباب التي أدت إلى تعثر استكماله، كإجراءات نزع الملكية وأعمال ترحيل كابلات الضغط العالي من الموقع.

مشاريع ذات أولوية مدعومة من الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة:

1 - المشاريع ذات الأولوية الأولى







الطرق الدائرية



إعادة تأهيل أنفاق مكة وتحسين وسائل السلامة فيها



استكمال شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول وخاصة في الأحياء المتضررة



تمديدات شبكة المياه والصرف الصحي



تطوير وتحسين مداخل مكة المكرمة



2 - مشاريع ذات أولوية ثانية:

سفلتة وإنارة وأرصفة الأحياء والمخططات الجديدة

إنشاء حدائق عامة ومتنزهات

تأهيل وتوسعة بعض التقاطعات الرئيسة لحلحلة الاختناقات المرورية

إنشاء البنية التحتية للمرادم ومنطقة فرز النفايات وإعادة تدويرها