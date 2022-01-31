الارشيف / اخبار السعوديه

«شتاء درب زبيدة» يستأنف نشاطه بـ20 فعالية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر «شتاء درب زبيدة» يستأنف نشاطه بـ20 فعالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - يستأنف مهرجان «شتاء درب زبيدة» الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية «ITBA»، بمدينة لينة التاريخية جنوب رفحاء، فعالياته المتنوعة والمخصصة لجميع أفراد المجتمع، غدا.

وأوضحت «ITBA» من خلال رزنامة فعاليات الإجازة المطولة ونهاية هذا الأسبوع، عن تكثيف البرامج والفعاليات المتنوعة بإقامة أكثر من 20 فعالية متنوعة، موزعة على مواقع الفعاليات في السوق القديم وقصر الملك عبدالعزيز والمسرح ومنطقة الألعاب.

وتشمل الفعاليات العروض الفنية والغنائية والمسرحية والرقصات والفنون الشعبية، والأمسيات الشعرية، وفن الربابة، وبطولة البلوت، والعروض العالمية، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية، والألعاب والمنافسات المتنوعة، وسوق الأسر المنتجة، والمحال التجارية، والمتحف، وغيرها من الفعاليات التي تناسب جميع أفراد الأسرة وتعزز جودة الحياة.

كانت هذه تفاصيل خبر «شتاء درب زبيدة» يستأنف نشاطه بـ20 فعالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا