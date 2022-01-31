«شتاء درب زبيدة» يستأنف نشاطه بـ20 فعالية

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وأوضحت «ITBA» من خلال رزنامة فعاليات الإجازة المطولة ونهاية هذا الأسبوع، عن تكثيف البرامج والفعاليات المتنوعة بإقامة أكثر من 20 فعالية متنوعة، موزعة على مواقع الفعاليات في السوق القديم وقصر الملك عبدالعزيز والمسرح ومنطقة الألعاب.
وتشمل الفعاليات العروض الفنية والغنائية والمسرحية والرقصات والفنون الشعبية، والأمسيات الشعرية، وفن الربابة، وبطولة البلوت، والعروض العالمية، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية، والألعاب والمنافسات المتنوعة، وسوق الأسر المنتجة، والمحال التجارية، والمتحف، وغيرها من الفعاليات التي تناسب جميع أفراد الأسرة وتعزز جودة الحياة.
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