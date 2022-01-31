إغلاق 41 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا بجدة

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وبينت أن الجولات الرقابية والتي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 96 مخالفة وإغلاق 41 منشأة مخالفة، وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق «توكلنا»، وغيرها من مخالفات الوقائية.
وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق «بلدي» على الهواتف المحمولة.
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