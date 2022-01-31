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إغلاق 41 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا بجدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة 41 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا خلال جولة بمشاركة الجهات المعنية خلال الأيام الأربعة الماضية، وأوضحت الأمانة أنها نفذت 10,256 جولة رقابية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وبينت أن الجولات الرقابية والتي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 96 مخالفة وإغلاق 41 منشأة مخالفة، وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق «توكلنا»، وغيرها من مخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق «بلدي» على الهواتف المحمولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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