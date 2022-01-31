مخالفات جسيمة تغلق 661 منشأة في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة الرياض661 منشأة مخالفة خلال الأسبوع الماضي بعد ارتكابها لتجاوزات جسيمة تهدد سلامة السكان، وذلك في إطار جهود الأمانة الميدانية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في العاصمة، والارتقاء ببيئة الأعمال تماشيا مع مستهدفات القطاع البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030. وأوضحت الأمانة أن المخالفات الجسمية مدرجة ضمن لائحة الجزاءات البلدية المحدثة، وهي من التجاوزات التي لا يشملها قرار التنبيه أولا نظرا لكونها ذات أضرار متعدية إلى الزبائن، وتتطلب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تلك المخالفات التي تشكل خطرا على صحة السكان وسلامتهم، مبينة أن الهدف من تطبيق العقوبات هو ضمان امتثال المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط التي وضعت من أجل تطوير جودة الخدمة المقدمة والتحقق من سلامة المنتجات ومناسبتها للاستعمال بشكل آمن.

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