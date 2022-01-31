جولات رقابية مكثفة على مطاعم ومنشآت مكة التجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية، على المطاعم والمنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة ضمن النطاق الإشرافي للبلديات الفرعية والبلديات المرتبطة، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على سلامة الغذاء ووصوله للمستهلكين بصفة آمنة.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة بقسم المواد الغذائية والصحة العامة ببلدية العتيبية الفرعية، كثفت جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ورصدت العديد من المخالفات، أبرزها وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومخالفة لشروط التعبئة، والنقل، والتخزين، وتداول مواد غذائية بطرق غير صحية، إضافة إلى تدن في مستوى النظافة ومخالفات في التجهيزات داخل المنشأة، مشيرة إلى مصادرة وإتلاف أكثر من 100 كجم مواد غذائية فاسدة وتطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات، وإغلاق المحال التي تستوجب الإغلاق.

من جهة أخرى، نفذ مراقبو قسم الرقابة الصحية ببلدية الشوقية الفرعية جولة رقابية على مقدمي الوجبات الغذائية ضمن نطاق البلدية، للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية والامتثال للإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن جهودها في الحفاظ على الصحة العامة.

أكدت الأمانة تكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت الغذائية الواقعة ضمن النطاق الإشرافي ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الالكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.