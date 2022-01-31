مؤتمر دولي لتعزيز الصحة في المجتمعات التعليمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس المؤتمر الدولي الأول لتعزيز الصحة في المجتمعات التعليمية، بعنوان «تعزيز الصحة لأجيال المستقبل». كما أطلقت الجامعة برنامج «صحة نورة»؛ بوصفها أول مدينة جامعية معززة للصحة في دول الإقليم باعتماد من منظمة الصحة العالمية. وأوضحت وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية، الدكتورة ريم الوهيبي، أن هذا البرنامج يتواءم مع استراتيجيات الجامعة، والرؤية السعودية 2030 نحو مجتمع صحي، ويعنى بصحة المجتمع مفهوم الصحة الشامل النفسي والاجتماعي والعضوي، من خلال التكامل بين المعارف والخبرات، وتحفيز مجتمع الجامعة بمختلف التخصصات والكليات والأقسام.

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