تسجيل 4211 إصابة بكورونا وشفاء 5162 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس4211 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثلت 5162 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية خلال الـ24 ساعة الماضية أن عدد الحالات الحرجة 967 حالة. وبينت أنه جرى تسجيل 4 وفيات، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات. إجمالي الإصابات 687,264 حالات التعافي 640,353 الوفيات 8940

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