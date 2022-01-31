ابن عم الزميل محمد الشيخ في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالمنعم محمد عيسى، ابن عم الزميل محمد الشيخ عيسى رئيس القسم الرياضي بالصحيفة. وتمت الصلاة عليه أمس بمسجد الراجحي بالرياض ودفن بمقابر النسيم. تعازينا للزميل محمد، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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