التعليم تطور قدرات 1018 معلما ومعلمة على منهجية STEM

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير قدرات المعلمين والمعلمات على المشاريع والتجارب وفق منهجية STEM، أطلقت وزارة التعليم 24 دورة تدريبية لتطوير قدرات 1018 معلما ومعلمة من خلال إكسابهم المفاهيم والمعارف الرئيسة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وأساليب التدريس والتطبيق والتقويم المرتبطة بها، اعتبارا من 31 يناير حتى 21 فبراير المقبل.

وأفاد وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى تعزيز أداء المعلمين والمعلمات أثناء تدريس المنهج التعليمي، بما ينعكس إيجابا على مخرجات التعليم، ويسهم في دعم نواتج التعلم، وتهيئة الطلبة لسوق العمل ووظائف المستقبل، لافتا إلى أنه سيجري تنفيذ التدريب عبر منصة سماء للتدريب.

وأضاف بأن الدورات تستهدف المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات في جميع الإدارات، حيث سيتم اختيار المتدربين بعناية من مختلف إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ بينما سيقوم بتنفيذ الدورات الإدارة العامة للنشاط الطلابي ممثلة في النشاط العلمي بوزارة التعليم من خلال مدربين أكفاء قادرين على توجيه منهجية STEM في المسار الصحيح المنتظر منها أهدافا وغايات.

ونوه المقبل إلى أن الوزارة تواصل جهودها المرتبطة بكل ما يدعم تطبيق منهجية STEM وفق توجيهات وحرص وزير التعليم، وذلك عبر إتاحة مراكز STEM المدرسية وعددها 104 مراكز على مستوى مناطق المملكة، والتي تساعد في اكتشاف الطلبة المبدعين في مجالات العلوم المختلفة وتنمية قدراتهم، بما يتناسب وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك تحقيق فرص للطلبة المبدعين للمشاركة في المنافسات والمسابقات العالمية.

من جهة أخرى اعتمدت الوزارة 102 مهارة لتعزيز قدرات طلبة المرحلة الابتدائية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم، حيث يواصل الطلاب والطالبات برنامج تعزيز المهارات الأساسية الذي اعتمدته التعليم بعد قرار عودة الدراسة الحضورية، من خلال تعزيز 102 مهارة في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم في جميع الصفوف الدراسية، بما يسهم في دعم مسيرتهم التعليمية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، وتحفيز دافعية التعلّم وتطوير القدرات، وكذلك تهيئهم للمنافسات العالمية.

ويعتمد البرنامج على تأهيل جميع طلبة الصفوف الأولية والصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية في 32 مهارة ضمن مقرر مادة لغتي، و32 مهارة في مادة الرياضيات، و38 مهارة في مادة العلوم.

وتفاعل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مع معلميهم داخل الفصول الدراسية ضمن برنامج تعزيز المهارات الأساسية، حيث يقوم المعلمون والمعلمات باستخدام أحدث الأدوات والأساليب في تدريب وتأهيل وتعليم المهارات القرائية والكتابية، ونطق ورسم وكتابة الحروف الهجائية والجمل القصيرة، وتدريبهم على قراءة النص وفهمه، إلى جانب التعامل مع الأعداد وقراءتها والمقارنة بينها، والتدريب على عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وغيرها، وكذلك دعم معرفتهم للأحياء والطبيعية من حولهم.

ويركز المعلم داخل الفصل على دمج التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مع المهارات الأساسية اللازمة لتنمية القدرات الشخصية للطلبة؛ لتجويد المخرجات التعليمية، وكذلك تطبيق وتفعيل الأنشطة الإثرائية ضمن هذا البرنامج.

البرنامج التدريبي يتضمن

24 دورة تدريبية عن بعد عبر منصة سماء للتدريب

1018 متدربا ومتدربة 31 يناير حتى 21 فبراير المقبل.

ستهدفون:

- المعلمون والمعلمات

- المشرفون والمشرفات

الأهداف:

- إكساب المعلمين والمعلمات المفاهيم والمعارف بأساليب التدريس في تعليم STEM

- تعزيز أدائهم أثناء تدريس المنهج التعليمي

- التكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

- توظيف عادات العقل ومهارات القرن الـ21 فيSTEM

- الاهتمام بأساليب واستراتيجيات التعليم الملائمة

- تحسين مخرجات التعليم ودعم نواتج التعليم

- تهيئة الطلاب لسوق العمل ووظائف المستقبل