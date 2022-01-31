الشورى يطالب بدراسة ومعالجة أسباب الخسائر المتراكمة لشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى في قرار أصدره أمس في جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بدراسة ومعالجة أسباب الخسائر المتراكمة لشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، وإعادة تقييم خطتها المستقبلية وبناء شراكات مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ خطتها الرقمية ضمن استراتيجيتها للرفع من مستوى الخدمة وتحسين تجربة العميل.

واتخذ المجلس قراره بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1441 / 1442هـ، المقدم من لجنة النقل والاتصالات بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة، تلاها رئيس اللجنة هزاع القحطاني، تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات ومرئيات خلال مناقشة تقرير أداء المؤسسة في جلسة سابقة.

وفي قرار آخر وافق المجلس على قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإسراع في إنهاء عملية تطوير نظام (جيوا ملاك)، لإكمال أعمال رقمنة الصكوك الكترونيا، وتسجيل جميع عقارات الدولة مكانيا ووصفيا.

كما تضمن قرار المجلس بأن على الهيئة العمل مع الجهات المعنية بأن تكون مرجعية الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة من اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، داعيا إلى تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام (سنة) قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.

وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، بشأن ملاحظات الأعضاء ومرئياتهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ، خلال مناقشته في جلسة سابقة.

وفي شأن آخر صوت المجلس خلال جلسته بالموافقة على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10 / 2 / 1393هـ؛ المقدم استنادا للمادة 23 من نظام الشورى، الذي درسته لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بالمجلس، وذلك بعد طرح، وجهة نظر اللجنة بشأن ملاحظات الأعضاء ومرئياتهم حيال مشروع تعديل النظام.

أبرز مطالبات المجلس للخطوط السعودية:

- إعادة تقييم المؤسسة لتحقيق نقطة التعادل المالية في عام 2024

- اتباع التصنيفات المحاسبية والمالية المتعارف عليها في تقاريرها السنوية

- المحافظة على هويتها الوطنية، بما في ذلك علامتها التجارية ومكتسباتها

- مواءمة استراتيجيتها مع الاستراتيجية الوطنية للنقل.

- تطوير خدماتها الرقمية، خاصة موقعها الالكتروني والتطبيق

- استخدام التقنيات الذكية والتفاعلية لتحسين تجربة العميل

- التركيز على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة