62 % من السعوديين يتسوقون عبر الإنترنت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتسوق 62 % من السعوديين عبر الإنترنت، وذلك بحسب مسح النفاذ للإنترنت وتقنية المعلومات والاتصالات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء للأسر والأفراد للعام 2021 م.

وأظهر المسح أن 87 %من السلع المشتراة عبر الإنترنت هي الملابس، الأحذية والسلع الرياضية، و 46 % منها هي الأغذية والمواد التموينية والتبغ.

وحلت مستحضرات التجميل ثالثا بنسبة 45 %، في حين علل من قالو إنهم لا يتسوقون من خلال الإنترنت السبب الرئيس بنسبة 45 % أنهم يفضلون التسوق شخصيا بالطريقة التقليدية.