62 % من السعوديين يتسوقون عبر الإنترنت

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وأظهر المسح أن 87 %من السلع المشتراة عبر الإنترنت هي الملابس، الأحذية والسلع الرياضية، و 46 % منها هي الأغذية والمواد التموينية والتبغ.
وحلت مستحضرات التجميل ثالثا بنسبة 45 %، في حين علل من قالو إنهم لا يتسوقون من خلال الإنترنت السبب الرئيس بنسبة 45 % أنهم يفضلون التسوق شخصيا بالطريقة التقليدية.
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