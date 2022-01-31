ضبط 220 كجم قات خبأها مقيم في صهريج مياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان مقيما من الجنسية الباكستانية بحوزته 220 كجم من القات مخبأة داخل صهريج مياه. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، عن تمكن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش، من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته 220 كجم من نبات القات المخدر، مخبأة داخل صهريج مياه، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.



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