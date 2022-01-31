تسمية «القهوة السعودية» في المقاهي والمطاعم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الثقافة عن اعتماد تسمية القهوة العربية بــ«القهوة السعودية» في جميع مطاعم ومقاهي المملكة بالتعاون مع وزارة التجارة، وذلك في إطار العمل المشترك بين الوزارتين لخدمة المستهدفات الوطنية لمبادرة «عام القهوة السعودية»، والاحتفاء بالقهوة السعودية باعتبارها عنصرا ثقافيا يعبر عن الهوية السعودية، ويعكس خصوصية علاقة السعوديين بقهوتهم الفريدة وبعاداتها وتقاليدها وطرق تحضيرها وتقديمها.

وكانت الوزارة أعلنت تسمية عام 2022م بــ «عام القهوة السعودية»، بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م، في مبادرة وطنية تهدف إلى الاحتفاء بالقهوة السعودية من خلال حزمة واسعة من البرامج والفعاليات والمسابقات التي ستنظمها الوزارة وهيئة فنون الطهي، على مدى عام كامل بالشراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمطاعم والفنادق، والمقاهي ومحامص القهوة، والأفراد ذوي العلاقة بالقهوة السعودية؛ زراعةً وتحضيرا وتقديما.