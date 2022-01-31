تسمية «القهوة السعودية» في المقاهي والمطاعم

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وكانت الوزارة أعلنت تسمية عام 2022م بــ «عام القهوة السعودية»، بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م، في مبادرة وطنية تهدف إلى الاحتفاء بالقهوة السعودية من خلال حزمة واسعة من البرامج والفعاليات والمسابقات التي ستنظمها الوزارة وهيئة فنون الطهي، على مدى عام كامل بالشراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمطاعم والفنادق، والمقاهي ومحامص القهوة، والأفراد ذوي العلاقة بالقهوة السعودية؛ زراعةً وتحضيرا وتقديما.
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