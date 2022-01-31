العدل تتيح نسخ الوكالة الكترونيا عبر ناجز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة العدل خدمة «نسخ وكالة» عبر بوابة ناجز، والتي تمكن المستفيد من إعادة إصدار وكالة سابقة بشكل الكتروني من خلال النسخ لنفس البنود أو الأطراف، ضمن سعيها للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم. وأوضحت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى تقليل الوقت والجهد في اختيار البنود وإضافة الوكلاء، مؤكدة أن إتاحة خدمة نسخ وكالة الكترونيا تأتي في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى الكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابات العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء. كيف يستفاد من الخدمة؟





الدخول على خدمة إصدار وكالة في بوابة ناجز Najiz.sa



اختيار أيقونة «نسخ وكالة سابقة»



إدخال رقم الوكالة المراد نسخها ورقم هوية أحد أطرافها



اختيار نوع النسخ



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