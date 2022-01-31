أمير مكة يطلع على مستجدات أملاك وقف العين العزيزية

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واطلع الفيصل خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف التي تضمنت حصر المباني والمنشآت داخل حدود أراضي الوقف وتنفيذ برنامج حماية لها من التعديات، كما تطرق إلى الخطط المستقبلية، وعدد من الموضوعات.
واستعرض المجلس آخر المستجدات الخاصة بأملاك الوقف في عدد من المحافظات، كما جرت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
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