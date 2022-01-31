بدء أعمال مشروع النقل العام بحاضرة الدمام والقطيف

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وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن المشروع سيخدم نحو 5 ملايين راكب سنويا من خلال 212 محطة موزعة على أهم المواقع الحيوية، عادا المشروع النواة الأولى لبناء منظومة النقل العام بالمنطقة الشرقية.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع التطويرية والتنموية التي تطلقها أمانة الشرقية، بهدف تغيير نمط الحياة وأنسنة المدن، مبينا إسهامه في تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية في المنطقة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وأضاف «إن المشروع يسعى إلى تطوير أنظمة النقل وتنمية للقطاع التجاري والناتج الاقتصادي، وتقليل الازدحام من خلال تشغيل 77 حافلة حديثة موزعة على 8 مسارات بطول يبلغ 400 كيلومتر طولي».
يذكر أن خدمة النقل العام ستعمل على مدار 18 ساعة يوميا من الساعة 5:30 صباحا حتى 11:30 مساء، وستوفر أنظمة متطورة وسهلة الاستخدام لبيع التذاكر ولوحات مواعيد التشغيل في نقاط التوقف الرئيسة، إضافة إلى تجهيزات لذوي الإعاقة والأطفال وكبار السن بالحافلات والمحطات.
أهداف المشروع:
- تنمية للقطاع التجاري والناتج الاقتصادي
- توفير فرص العمل، ورفع مستوى السلامة
- توفير الطاقة، وتخفيف الأثر السلبي على البيئة
- مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتسهيل الحركة للسكان
- تقليل الازدحام من خلال تشغيل 77 حافلة حديثة
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