القيادة تهنئ رئيس إيطاليا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك سلمان في برقية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافه. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب إيطاليا الصديق.

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