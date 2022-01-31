بعد إزالة عشوائيات جدة.. وظائف للمسجلين بالضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المزالة

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية في محافظة جدة، أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأ في توفير وظائف للمواطنين والمواطنات المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة.

وأضافت اللجنة أنه يتم التواصل معهم من واقع البيانات المتوفرة لدى فرع الوزارة.

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن حُزمة من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين الذين يسكنون في نطاق الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم، ويأتي في مقدمتها توفير سكن مجاني.

وبيّنت اللجنة أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى الأسر الضمانية الساكنين في هذه الأحياء العشوائية، حيث تم تسكين أكثر من 550 أسرة أزيلت منازلهم حتى الآن تقدموا بطلبات للجنة، لحين نقلهم بعد ذلك الى وحدات الإسكان التنموي، والتي خصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل مع نهاية العام الحالي 2022.

وأضافت اللجنة أن الفئة الثانية تشمل أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمُزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا ممن مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك إذ تتم دراسة حالتهم، ومن ثمّ تسكينهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، منوهة إلى أنه سيتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء المزمع إزالتها مستقبلاً وفق ذات التنظيم.

وذكرت لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أنه تم حتى الآن تقديم أكثر من 68 ألف خدمة لسكان الأحياء التي تمت إزالتها، شملت نقل العفش وتقديم السلال الغذائية والوجبات.