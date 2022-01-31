الارشيف / اخبار السعوديه

غدا الثلاثاء .. بدء أعمال الإزالة في قوز النكاسة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

بعد إزالة عشوائيات جدة.. وظائف للمسجلين بالضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المزالة

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية في محافظة جدة، أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأ في توفير وظائف للمواطنين...

1ec0da5886.jpgجدة :دوت الخليج
5d8c813bc7.jpg28 جمادى الآخرة 1443 هـ

استمرار أعمال مشروع ازدواج طريق الرياض - الرين - بيشة

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ مشروع ازدواج طريق الرياض- الرين - بيشة، الذي يبلغ طوله 650 كم، وذلك في إطار جهودها الرامية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png28 جمادى الآخرة 1443 هـ

أمريكا تعفي فئة من السعوديين من مقابلة تجديد التأشيرة

أعفت السفارة الأمريكية في الرياض السعوديين ممن تجاوزت أعمارهم 50 عاما من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة.وأوضح مايكل جارسيا،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png28 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على إثيوبي لإيوائه 7 مخالفات لنظام أمن الحدود

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png28 جمادى الآخرة 1443 هـ

ضبط باكستاني بحوزته 220 كيلوجراما من القات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، عن تمكن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش، من القبض على مقيم من...

icon-byline.pngجازان دوت الخليج
icon-clock.png28 جمادى الآخرة 1443 هـ

الشورى يوافق على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني

صوت مجلس الشورى خلال جلسته اليوم بالموافقة على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/ 2/ 1393هـ؛ المقدم من عضو...

icon-byline.pngالرياض : دوت الخليج
icon-clock.png28 جمادى الآخرة 1443 هـ

إطلاق خدمة نسخ الوكالة إلكترونياً عبر ناجز

أطلقت وزارة العدل خدمة "نسخ وكالة" عبر بوابة ناجز، والتي تمكّن المستفيد من إعادة إصدار وكالة سابقة بشكل إلكتروني من خلال النسخ...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png28 جمادى الآخرة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر غدا الثلاثاء .. بدء أعمال الإزالة في قوز النكاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا