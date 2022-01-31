غدا الثلاثاء .. بدء أعمال الإزالة في قوز النكاسة

بعد إزالة عشوائيات جدة.. وظائف للمسجلين بالضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المزالة أعلنت لجنة الأحياء العشوائية في محافظة جدة، أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأ في توفير وظائف للمواطنين... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

استمرار أعمال مشروع ازدواج طريق الرياض - الرين - بيشة تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ مشروع ازدواج طريق الرياض- الرين - بيشة، الذي يبلغ طوله 650 كم، وذلك في إطار جهودها الرامية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

أمريكا تعفي فئة من السعوديين من مقابلة تجديد التأشيرة أعفت السفارة الأمريكية في الرياض السعوديين ممن تجاوزت أعمارهم 50 عاما من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة.وأوضح مايكل جارسيا،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على إثيوبي لإيوائه 7 مخالفات لنظام أمن الحدود صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

ضبط باكستاني بحوزته 220 كيلوجراما من القات صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، عن تمكن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش، من القبض على مقيم من... جازان دوت الخليج جازان دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

الشورى يوافق على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني صوت مجلس الشورى خلال جلسته اليوم بالموافقة على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/ 2/ 1393هـ؛ المقدم من عضو... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

إطلاق خدمة نسخ الوكالة إلكترونياً عبر ناجز أطلقت وزارة العدل خدمة "نسخ وكالة" عبر بوابة ناجز، والتي تمكّن المستفيد من إعادة إصدار وكالة سابقة بشكل إلكتروني من خلال النسخ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1443 هـ 28 جمادى الآخرة 1443 هـ

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