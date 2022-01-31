استمرار أعمال مشروع ازدواج طريق الرياض - الرين - بيشة

وينقسم المشروع إلى 12 مرحلة يجري تنفيذها؛ حيث انتهت المرحلة الأولى بطول 115 كم بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 56 % البالغ طولها 28 كم ، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة 47 % البالغ طولهما 85 كم ، في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة 39 % البالغ طولهما 72 كم ، فيما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 44% البالغ طولهما 112 كم، ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة 8 % البالغ طولها 30 كم، وسجلت نسبة 10% في المرحلة العاشرة البالغ طولها 38 كم، في حين سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 27% البالغ طولها 35 كم، وفي المرحلة الثانية عشرة سجلت نسبة إنجاز 16 % البالغ طولها إلى 45 كم.
الجدير بالذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة، حيث تستهدف الإستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدمًا في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالميًا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.
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