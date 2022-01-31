أمريكا تعفي فئة من السعوديين من مقابلة تجديد التأشيرة

أعفت السفارة الأمريكية في الرياض السعوديين ممن تجاوزت أعمارهم 50 عاما من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة.

وأوضح مايكل جارسيا، قنصل السفارة الأمريكية في الرياض، في تصريحات عبر قناة «الإخبارية»، أن على طالبي التأشيرة تحديد مدة إقامتهم في الولايات المتحدة.

وبهذا القرار، لن يحتاج أي سعودي يبلغ من العمر 50 عاما فأكثر إلى مراجعة القنصلية الأمريكية لتجديد تأشيرته السياحية التي لم يمض على انتهائها أكثر من 12 شهرا.

وسيتعين على هذه الفئة من السعوديين تعبئة الطلب واتباع الإرشادات المذكورة في موقع السفارة وإرساله بالبريد فقط.