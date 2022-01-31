شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والعراق توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - دعم التعاون الثنائي في عدد من المجالات منها الإنتاج النباتي ومكافحة الآفات النباتية

- دعم سبل مكافحة التصحر والمحافظة على الغابات والمراعي والتنوع الحيوي

- أساليب تطوير التسويق الزراعي والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية

وقعت اللجنة الزراعية بمجلس التنسيق السعودي العراقي خلال اجتماعات دورتها الثالثة اليوم، مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين البلدين، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماعات التحضيرية والوزارية للجنة برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي وزير الزراعة بجمهورية العراق المهندس محمد كريم الخفاجي والتي تناولت خلالها اللجنة عدد من المحاور المشتركة في المجالات البيئية والمائية والزراعية والأمن الغذائي.

وتضمنت الاتفاقية دعم التعاون الثنائي في عدد من المجالات منها: الإنتاج النباتي ومكافحة الآفات النباتية، ودعم سبل مكافحة التصحر والمحافظة على الغابات والمراعي والتنوع الحيوي، وأساليب تطوير التسويق الزراعي والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية، وإدارة المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الأمن الغذائي والزراعة، والحجر الحيواني والنباتي والمختبرات البيطرية، ودعم الاستثمار في مجالات الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والسمكية وإنتاج الأعلاف.

وبحسب الاتفاقية، سيتم عقد ندوات وورش عمل مشتركة وإقامة عدد من المعارض والتجارية والاستثمارية والتشجيع على تأسيس مشاريع زراعية وتشغيلها، كما سيتم تشكيل فريق عمل مشترك ضمن أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي؛ للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون وتطويره وفق ما تضمنته بنود المذكرة الموقعة بين الجانبين.

يشار إلى أنه ترأس الجانب السعودي خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية كل من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ومن الجانب العراقي معالي وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، ومدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة عادل خضير عباس ووكيل وزارة الزراعة الإداري مهدي سهر غيلان، ووكيل وزارة البيئة الفني جاسم عبد العزيز حمادي، بالإضافة إلى عدد المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع الزراعي بالبلدين.