شكرا لقرائتكم خبر عن 12مترشحاً يتنافسون على 4 مقاعد بانتخابات «غرفة القريات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقريات للدورة (1443_1447هـ)، التي تستمر حتى الساعة السادسة من مساء غد الثلاثاء، وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

ويتنافس في انتخابات غرفة القريات 12مترشحا، للفوز بأربعة مقاعد من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 8 مقاعد، فيما عقدت التجارة ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وتؤكد الوزارة على أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين، بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.