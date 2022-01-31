شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 76 ألف طن من النفايات المنزلية خلال أسبوع بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت أمانة منطقة الرياض أن نسبة ما يتم رفعه من النفايات المنزلية يبلغ 1,4 كيلوجرام لكل فرد يوميًا، وذلك بعد أن رفعت خلال الأسبوع الماضي 76,939 طنًا من النفايات، في إطار محافظتها على نظافة الأحياء السكنية، وجعلها بيئة صحية وآمنة لسكان المدينة وزوارها.

وأشارت إلى ضرورة مشاركة السكان في تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية من خلال تقليل نسبة النفايات الصادرة من المنازل، إلى جانب الالتزام بإحكام غلق أكياس النفايات ووضعها في الحاويات المخصصة، لتسهيل عملية نقلها والتخلص منها بالطرق النظامية وفق إستراتيجية إدارة النفايات التي تراعي الجوانب البيئية.

وأكدت أن الوقت المناسب لإخراج أكياس النفايات هو ما بين الساعة 7:30 مساءً و 9:30 مساءً، لتقليل مدة بقائها في الحاويات، وتفادي انبعاث الروائح منها، ومنع تكاثر الحشرات حولها.

وثمنت أمانة منطقة الرياض دور السكان ومشاركتهم الإيجابية في المحافظة على نظافة المدينة، ومساهمتهم في تحقيق المستهدفات البيئية التي تعد من أبرز أهداف برامج رؤية المملكة 2030 في القطاع البلدي.